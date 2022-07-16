По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, удары по складам помогли напугать врага и уменьшить количество обстрелов в регионе.

Российские оккупанты боятся обстрелов украинских артиллеристов, поэтому стараются доставлять боеприпасы сразу на передовую, а не хранить их на складах. Это усложняет логистику для врага. А благодаря метким ударам ВСУ по хранилищам снарядов обстрелов на Луганщине стало намного меньше.

Такой информацией поделился глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в традиционном ежедневном отчете в своем Telegram-канале.

По словам руководителя, ранее у россиян было тотальное преимущество в количестве обстрелов. Возникали ситуации, когда на 186 вражеских залпов украинские защитники отвечали 12 или 14. Но удары по складам с боеприпасами в глубоком тылу позволили нарушить логистику рашистов. В этом сильно помогло западное дальнобойное оружие.

"Они [оккупанты] уже переходят к так называемой работе "с колес". То есть на автомобилях везут просто боекомплект, и подвозят сразу на передовую", — заявил Гайдай.

В результате логистика для врага усложнилась. И это привело к уменьшению количества обстрелов в Луганской области.

Напомним, ВСУ продолжают регулярно наносить удары по важным объектам в глубоком тылу рашистов. Например, 15 и 16 июля авиация и артиллерия Украины отработали по складам боеприпасов на юге и востоке.

В целом за последние недели ВСУ уничтожили более тридцати военных объектов оккупантов. После этого количество вражеских обстрело на линии соприкосновения значительно уменьшилось, что доказывают данные мониторинга пожаров NASA Firms.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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