Официальная версия пожара, по словам российских оккупантов, – горение селитры.

Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области снова слышны "хлопки" - вероятно, детонируют вражеские боеприпасы.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

О "салюты" в ночь на пятницу, 15 июля, сообщили жители оккупированного города.

Официальная версия пожара, по словам российских оккупантов, – горение селитры.

Напомним, такая же версия от оккупантов звучала, когда произошли взрывы боеприпасов в Новой Каховке.

Отметим, что подтверждения со стороны ВСУ о том, что они ударили по складам на Луганщине, пока не было.

Ранее сообщалось, что начались бои с российскими оккупантами на окраинах Луганской области.

Несколько дней назад ВСУ уже наносили удар по российским складам в Кадиевке Луганской области. На снимке был виден дым над штабом российских военных. При этом отмечается, что вспыхнула и стоянка техники оккупантов вокруг штаба.

К этому также взрывы были сразу в нескольких временно оккупированных городах Луганской и Донецкой областей. Горели склады боеприпасов и шахта в Донецке - жители сообщали детонацию припасов и "фейерверки".

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