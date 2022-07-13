По состоянию на сегодня спутники фиксируют незначительное количество обстрелов преимущественно на юге и востоке.

Российские захватчики значительно уменьшили интенсивность нанесения артиллерийских ударов по позициям украинских защитников. Это произошло на фоне регулярного уничтожения складов РФ с боекомплектом для артсистем.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга пожаров NASA Firms.

Так, спутники зафиксировали значительное уменьшение количества артиллерийских ударов российских войск на территории Украины. Еще 9 июля россияне простреливали всю линию фронта. Особенно много обстрелов было на востоке страны.

По состоянию на 13 июля ситуация коренным образом изменилась. Сейчас спутники обозначили несколько красных точек, большинство из которых в южных и восточных регионах.

Напомним, вчера глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что оккупированному Россией Луганску противник потерял очередной склад с боеприпасами.

"Сообщения о потере оккупантами очередных складов с боеприпасами поступают ежедневно. Последнее - из Луганска. Поставки боекомплектов на позиции у них нарушены, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян многовато", — заявил Гайдай.

Также серия взрывов прогремела на складах БК оккупантов в Новой Каховке. Местные заявили, что пожар на позициях российских войск возник, вероятно, в результате попадания ракет.

Позже эту информацию подтвердили пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук и советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Российские СМИ писали, что ВСУ ракетами дальнобойного РСЗО HIMARS уничтожили якобы склад с "селитрой". При этом пропагандисты утверждали, что удар был нанесен по жилому кварталу.

Вас также могут заинтересовать новости: