РФ уменьшила количество артобстрелов на фоне уничтожения складов из БК / Минобороны РФ

Российские захватчики значительно уменьшили интенсивность нанесения артиллерийских ударов по позициям украинских защитников. Это произошло на фоне регулярного уничтожения складов РФ с боекомплектом для артсистем.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга пожаров NASA Firms.

Так, спутники зафиксировали значительное уменьшение количества артиллерийских ударов российских войск на территории Украины. Еще 9 июля россияне простреливали всю линию фронта. Особенно много обстрелов было на востоке страны.

Обстрелы 9 июля / скриншот

По состоянию на 13 июля ситуация коренным образом изменилась. Сейчас спутники обозначили несколько красных точек, большинство из которых в южных и восточных регионах.

Обстрелы 13 июля / скриншот

Напомним, вчера глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что оккупированному Россией Луганску противник потерял очередной склад с боеприпасами. 

"Сообщения о потере оккупантами очередных складов с боеприпасами поступают ежедневно. Последнее - из Луганска. Поставки боекомплектов на позиции у них нарушены, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян многовато", — заявил Гайдай. 

Также серия взрывов прогремела на складах БК оккупантов в Новой Каховке. Местные заявили, что пожар на позициях российских войск возник, вероятно, в результате попадания ракет.

Позже эту информацию подтвердили пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук и советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Российские СМИ писали, что ВСУ ракетами дальнобойного РСЗО HIMARS уничтожили якобы склад с "селитрой". При этом пропагандисты утверждали, что удар был нанесен по жилому кварталу. 

Вас также могут заинтересовать новости: