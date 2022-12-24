Медицинские учреждения на ТОТ момент не в состоянии справиться с большим количеством раненых российских военнослужащих.

Оккупанты держат своих легкораненых военных в медучреждениях за металлической решеткой для недопущения дезертирства.

Как написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины перегружены и не в состоянии справиться с большим количеством раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

"Значительное количество из них умирает, так и не дождавшись первоочередной медицинской помощи, в том числе из-за нехватки персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов. Для недопущения дезертирства легкораненых помещения, в которых они находятся, замыкаются на металлическую решетку", - говорится в сообщении.

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Маляр отмечает, что в связи с большими потерями командного состава на должности тактического звена назначаются призванные из запаса офицеры, в том числе пенсионного возраста.

"Отсутствие у них боевого опыта и некомпетентность вызывают недоверие личного состава и опасения, что их управление приведет к еще большим потерям", - подчеркнула Маляр.

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