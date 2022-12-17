Луганская городская многопрофильная больница №15 уже отказывает в обслуживании гражданским.

Российские оккупанты собираются переформатировать все больницы Луганской области для обслуживания своих раненых военнослужащих.

Об этом информирует Центр национального сопротивления. Отмечается, что одна из больниц уже разместила около сотни россиян.

"Несколько больниц Луганска и временно оккупированных городов и сел области уже перешли в формат работы военных госпиталей. В частности, Луганская городская многопрофильная больница №3 уже разместила около 100 российских военных. Также полностью переведена на обслуживание больница в Кременной", - сообщили в ЦНС.

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По их данным, Луганская городская многопрофильная больница №15 уже отказывает в обслуживании гражданским. В декабре медучреждение должно окончательно переориентироваться на военных. В центре добавили, что оккупанты выбрали такую стратегию для всех больниц Луганской области.

Ситуация в Луганской области

Как ранее сообщал УНИАН, к середине ноября ВСУ уже освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты стянули в направлении Кременской и Сватово тысячи мобилизованных россиян. Он надеется, что подразделения ВСУ в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году – деоккупировать всю территорию Луганской области.

14 декабря стало известно, что оккупанты ведут подготовку к "обороне" Луганска. Для этого враг планирует использовать неэффективные бетонные конструкции.

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