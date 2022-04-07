Боевики "ДНР" арестовали представителей миссии Красного Креста и удерживали их почти сутки за решеткой.

Оккупанты блокируют все попытки прорваться в Мариуполь.

Об этом в видеообращении сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мы каждый день пытаемся прорваться в Мариуполь, однако оккупационные войска и их руководство в РФ блокируют все наши попытки и попытки международных организаций", - отметила она.

По словам Верещук, делегация Международного комитета Красного Креста имела все необходимые согласования со стороны российской стороны и Украины для проезда в Мариуполь и эвакуации людей.

"Однако кроме того, что им не дали проехать, они были арестованы группировкой так называемой ДНР и удерживались почти сутки за решеткой. Но мы все равно будем продолжать прорываться в Мариуполь", - подчеркнула министр.

Она подчеркнула, что идет работа и над организацией коридоров в другие заблокированные общины для доставки туда гумпомощи и эвакуации людей.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля британская разведка подтвердила ухудшение гуманитарной ситуации в Мариуполе. Более 160 тыс. человек не имеют света, связи, доступа к медицине, тепла или воды.

Россияне не прекращают наносить авиаудары по городу. Не утихают тяжелые бои.

Российские оккупанты блокируют доступ к гуманитарной помощи, чтобы заставить защитников Мариуполя сдаться.