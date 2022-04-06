По свидетельствам очевидцев, коллаборанты собирают и сжигают тела замученных и убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя.

В Мариуполе заработали российские мобильные крематории, чтобы скрыть совершенные армией РФ преступления в отношении мирного населения.

Об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет.

"Убийцы заметают следы. В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство РФ приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Неделю назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших. Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, длительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев. Именно поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить", - говорится в сообщении.

По информации горсовета, всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов.

"Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистки местных и террористов "ДНР". Они собирают и сжигают тела замученных и убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко. Много лет он с соратниками неоднократно пытался захватить власть, но в конце концов ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория", - добавили в мэрии.

В свою очередь мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов.

"Рашисты превратили наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских нелюдей", – подчеркнул он.

Напомним, ранее горсовет Мариуполя опубликовал список предателей из ОПЗЖ. Отмечается, что именно они помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу.

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