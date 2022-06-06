Ситуация непростая, но украинские военные удерживают позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, будут ли отводиться войска из Северодонецка. Решение по этому городу будут принимать в зависимости от развития ситуации, она непростая, но украинские военные удерживают позиции, отметил он.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский рассказал во время общения с представителями СМИ по случаю Дня журналиста.

По словам Зеленского, ситуация на востоке сложная, в чем он лично убедился, посетив вчера передовые позиции украинских войск в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

"Ситуацию на Северодонецком направлении мы держим. Их больше, они мощнее, однако у нас есть все шансы бороться на этом направлении", - сказал он.

Президент отметил, что в Северодонецке осталось 10-15% населения, и добавил, что похожая ситуация и в Лисичанске, городе в Луганской области.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не целесообразнее ли отвести украинские силы из Северодонецка на лучшие позиции, глава государства отметил, что потом вернуться на эти позиции может быть дороже с точки зрения потерь.

По его словам, решение по Северодонецку будут принимать в зависимости от развития ситуации, сейчас она непростая, но украинские военные удерживают позиции.

"У меня, как у президента воюющего государства, приоритет только один – это война, и как войну превратить в мир, в нашу победу. Я ради этого делаю абсолютно все", - подчеркнул он.

Зеленский также уточнил, что война с российским агрессором продолжается, поэтому не стоит готовить врага, рассказывая, где и сколько у Украины военных и техники. Однако, по его мнению, украинцы и международное сообщество должны знать правду о том, что происходит на фронте, кто кого убивает и пытает.

Ранее УНИАН уже сообщал, что командир батальона "Свобода" назвал условие для содержания Северодонецка.

Вас также могут заинтересовать новости: