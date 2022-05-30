Военная составляющая взятия Северодонецка не имеет первостепенного значения, однако враг не будет учитывать никаких потерь при попытках одержать политическую победу в результате падения города.

Взятие Северодонецка играет политическую роль, оккупанты будут пытаться захватить его любой ценой.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт Олег Жданов.

"В треугольнике Славянск – Северодонецк – Светлодарская дуга фактически остановлено продвижение врага. Исключение - Северодонецк, где идет атака. Наступление на Изюм остановлено. В районе Попасной русские войска отодвинуты в сторону, подальше от дороги Лисичанск – Бахмут, хотя они и пытаются возобновить наступление на этом участке. Сейчас они пытаются окружить наши войска в Северодонецке и Лисичанске. Угроза окружения будет оставаться, пока российские войска не будут отбиты хотя бы до Северского Донца. Северодонецк сегодня уже играет чисто политическую роль, военная составляющая на втором месте. Поэтому они не будут учитывать никаких потерь и пытаться взять город любой ценой", - сказал Жданов.

Как сообщал УНИАН, боевые действия на востоке страны достигли максимальной интенсивности. По данным Минобороны, одновременно оккупанты осуществляют штурм на нескольких направлениях.

"Ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях", - сказал представитель министерства.

Он добавил, что враг с целью усиления войск и восстановления потерь снимает устаревшее вооружение и военную технику.

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