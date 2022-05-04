Сергея и Богдана российские военные убили, когда украинские бойцы начали наступать.

Российские оккупанты в Херсонской области убили отца и сына - Сергея и Богдана Залевских. Украинцев взяли в плен в конце марта, а расстреляли на Пасху.

Об этом говорится в материале Обозреватель.

52-летний Сергей и его 29-летний сын Богдан Залевские вместе ушли защищать Украину от российских оккупантов. Погибшие из небольшого селе Луганка Петровской громады Кировоградской области, где их и похоронили.

По словам, старосты села Романа Штурмака, первым на войну ушел Богдан Залевский, а потом и его отец Сергей. Вдвоем они пропали 28 марта во время боя в районе села Александровка Херсонской области.

Позже выяснилось, что российские военные вязли их в плен, а уже на Пасху, 24 апреля, отца и сына расстреляли с другими военнопленными во время наступления украинских войск.

В населенном пункте рассказали, что Сергей Залевский работал сторожем в местной школе и увлекался фотографией. Богдан же работал в детско-юношеской спортивной школе, его страстью был мини-футбол.

Как ранее сообщал УНИАН, российские военные готовили ряд псевдореферендумов для "легализации" оккупационных администраций. В частности, по данным ГУР МОУ, на временно захваченной территории Херсонской области готовятся к проведению "референдума" по созданию псевдореспублики "хнр" и признания оккупационной власти.

В Херсоне 27 апреля местные жители вышли на мирную акцию протеста против псевдореферендуму и российской оккупации, захватчики использовали против людей газовые и светошумовые гранаты.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, захватчики планируют провести в Херсонской области так называемый референдум в период с 1 мая по 10 мая.

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