Также Алексей Арестович сообщил, что РФ пробует перебросить войска из Киевской области в Изюм Харьковской области.

Оккупационной армии не хватает личного состава, чтобы атаковать Киев.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Чтобы атаковать Киев, россиянам нужно перебросить сюда 30-50 тыс. личного состава, а это невозможно, потому что общий контингент по Украине составляет 70 тыс. То есть им надо полностью набирать армию из других стран", - сказал Арестович.

Также он прокомментировал ситуацию на различных операционных направлениях фронта.

"Что касается Киевской области: от Броваров они отошли. Иванков мы освободили, а Иванков и Чернобыль - это единственный путь наступления из Беларуси. Сегодня наши войска выгонят их еще дальше, тогда мы сможем сказать, что освободили Киевщину вплоть до белорусской границы", - отметил Арестович.

Также он сообщил, что РФ пробует перебросить войска из Киевской области в Изюм Харьковской области.

"Делаем тактическое контрнаступление на юге. Сложная ситуация на Черниговщине и Мариуполе. В последнем продолжаются уличные бои. Относительно юга - особенно сложно в зоне ООС и на Харьковщине. Оккупанты пытаются перебросить войска из Киева в Изюм со стороны Белгорода, но постоянно остаются без топлива, ведь в Белгороде творится что-то странное, почти Чернобаевка", - сказал Арестович.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве с начала полномасштабной войны повреждены полторы сотни многоэтажек.

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