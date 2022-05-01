Сбор людей запланирован на 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Власти Мариуполя объявили о возможности эвакуации мирного населения на подконтрольную территорию Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

"Официально. Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити", - говорится в сообщении.

Горсовет также призвал всех, у кого остались родственники или знакомые в Мариуполе, пытаться связаться с ними всеми способами.

"Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно. Молимся, чтобы все сработало", - отметили в мэрии.

Как писал УНИАН, 29 апреля враг использовал режим тишины, чтобы продвинуться вперед на рубежах вокруг "Азовстали". Попытка получилась неудачной. 30 апреля в городском совете Мариуполя сообщили, мол, появилась надежда на эвакуацию.

Заместитель командира Мариупольского "Азова" Святослав Пономарь с позывным "Калина" позже сообщил, что в Мариуполе обе стороны соблюдают режим тишины. Также удалось достать из-под завалов на территории "Азовстали" двадцать гражданских. Их отправили в условленное место, откуда группа должна была отправиться в Запорожье. При этом, по его словам, не было известно об эвакуации раненых военных.

Напомним, 26 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш провел встречу с Путиным в Москве. После завершения встречи он убеждал, что Москва якобы согласилась на привлечение международных организаций к эвакуации людей с "Азовстали".

На следующий день в Кремле эту информацию опровергли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге в Кремле, что конкретных договоренностей по эвакуации из "Азовстали" из ООН у России нет.

После этого Гуттериш прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. После нее президент Украины заявил, что эвакуация из Мариуполя возможна с помощью ООН.

24 апреля мэр города Вадим Бойченко заявлял, что более 100 тысяч населения остается в городе и молит о спасении, но россияне срывают эвакуацию.

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