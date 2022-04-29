По его словам, нужно, чтобы и российская сторона "отнеслась к этому вопросу без цинизма и реально выполняла то, о чем говорит".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что с помощью Организации Объединенных Наций возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя.

Об этом он заявил в своем видеообращении по итогам 64-го дня войны.

"Конечно, на переговорах (сегодня с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем - УНИАН) много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам. Но нужно также и чтобы российская сторона отнеслась к этому вопросу без цинизма и реально выполняла то, о чем говорит", - заявил президент.

Он подчеркнул, что в Москве заявляли о том, что они якобы прекратили огонь в Мариуполе, но бомбардировки позиций защитников города продолжаются.

"Это военное преступление, которое российские военные совершают буквально на глазах у всего мира. Российские удары по Мариуполю не прекращались даже тогда, когда господин генеральный секретарь ООН был на переговорах в Москве", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, Гутерриш прокомментировал ситуацию в Мариуполе и необходимость эвакуации людей.

"Мариуполь - это кризис в кризисе. Тысячи гражданских нуждаются в жизненно важной помощи... Им нужен спасительный маршрут, чтобы покинуть этот ад. Во время моего визита в Москву президент Путин в целом дал согласие на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских из "Азовстали". Сегодня с господином Зеленским у нас была возможность обсудить этот вопрос. Продолжаются интенсивные дискуссии по превращению этого предложения в реальность", - сказал он.