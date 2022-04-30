Автобусы для эвакуации в город должна подать российская сторона.

В Мариупольском горсовете информируют о надежде на возможную эвакуацию из города.

Об этом сообщается в Telegram горсовета.

"Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию. Сегодня. От Порт-Сити. Ждем подтверждения", - говорится в сообщении.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает о "реальном сдержанном, но оптимизме", что сегодня наконец удастся начать большую эвакуацию.

"Автобусы должна подавать на Порт-Сити российская сторона, так что, вы в курсе, что может быть всякое. Звоните во все колокола, чтобы успеть и не прозевать. Также все же понимают, что такая эвакуация равна режиму тишины по маршруту?",- отметил он.

Также, по словам Андрющенко, оккупанты разрешили перемещение между Левобережным районом и другими районами города на правобережье.

"Перемещение открыто через мост на Мухино. Одновременно устроены блок-посты для усиления контроля", - уточнил советник мэра.

Как писал УНИАН, 26 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш провел встречу с Путиным в Москве. После завершения встречи он убеждал, что Москва якобы согласилась на привлечение международных организаций к эвакуации людей с "Азовстали".

На следующий день в Кремле эту информацию опровергли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге в Кремле, что конкретных договоренностей по эвакуации из "Азовстали" из ООН у России нет.

После этого Гуттериш прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. После нее президент Украины заявил, что эвакуация из Мариуполя возможна с помощью ООН.

24 апреля мэр города Вадим Бойченко заявлял, что более 100 тысяч населения остается в городе и молит о спасении, но россияне срывают эвакуацию.

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