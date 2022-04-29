Уже двое суток подряд военный полевой госпиталь украинских бойцов умышленно обстреливают.

Российские оккупанты в Мариуполе пытаются использовать режим тишины, чтобы продвинуться вперед.

Об этом в эфире национального марафона заявил Заместитель командира полка спецназначения Национальной гвардии "Азов" Святослав Паламар "Калина".

"По состоянию на сейчас они пытались использовать режим тишины, чтобы продвинуться вперед, чтобы пробить наши оборонительные рубежи, идут попытки штурма. Их попытки по состоянию на сейчас неудачны. Наши ребята отражают эти атаки", - сказал он. Рашисты не прекращают огонь, говорит Паламар.

"Проводятся интенсивные авиаудары, сбрасываются бомбы, после этого начинает работать корабельная артиллерия, после того, как замолкает корабельная артиллерия, снова начинают летать самолеты, сбрасывают бомбы, и так в течение всей ночи", - рассказывает заместитель командира "Азова".

По ситуации с ранеными он рассказал, что уже двое суток подряд военный полевой госпиталь умышленно обстреливают.

"Туда уже 2 суток наносятся авиаудары, засыпало операционную комнату, где хранился операционный инструмент. Это большая проблема, очень много контуженных среди уже раненых. Среди раненых также есть двухсотые, есть раненые среди работников госпиталя", - рассказал Пономарь.

Военный надеется, что сегодня до города наконец доедет эвакуационная колонна.

"Эвакуационная колонна в дороге, я знаю, что они делают все, чтобы доехать сюда, маршрут я не буду разглашать, мы со своей стороны сделаем все, чтобы гражданских забрали и наших тяжелораненых, я надеюсь на то, что у некоторых военных с той стороны есть капля воинской чести, я надеюсь, что они прекратят обстрелы. И мы сможем добраться до подвалов и бункеров, где мы предварительно понимаем есть, возможно, еще гражданские и их нужно раскопать. Это целая операция, чтобы достать этих людей, там есть дети, подчеркиваю, и пожилые люди, которым трудно передвигаться", - подытожил он.

Напомним, оккупанты Мариуполя раздали листовки о "правилах" жизни за "русского мира".

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