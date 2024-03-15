Завтра в Одессе и области будет День траура.

В Одессе из-за ракетного удара, нанесенного российской армией, погибло 8 человек, более двух десятков получили ранения. Позже стало известно, что число жертв в Одессе стремительно возросло.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, по данным следствия, 15 марта около 11:00 вооруженные силы РФ осуществили ракетную атаку по Одессе. Повреждения получила гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт. "Известно о 8 погибших, среди которых сотрудник ГСЧС и фельдшер. Более 20 человек получили ранения", - рассказали в прокуратуре.

Данные о количестве погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений, уточняются. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Видео дня

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным Минздрава Украины, в результате атаки водитель экипажа "скорой" тяжело ранен. За его жизнь борются медики. "Сейчас известно о более 30 пострадавших. На месте работают спасатели и команды медиков. Соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

Потом глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель. Еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки. "Завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших...", - подчеркнул Кипер.

В центре внимания Одесса - взрывы и жертвы

Сегодня, 15 марта, в результате российского ракетного удара по Одессе повреждена гражданская инфраструктура. На месте попадания возник пожар. Спасатели сразу прибыли на место удара и начали тушение огня, разбор завалов и поиск пострадавших. Во время проведения работ армия РФ повторно нанесла ракетный удар, в результате которого погибли спасатель и фельдшер.

По предварительной информации, травмированы 20 человек, из которых 5 - сотрудники ГСЧС. Ударом также повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля.

Вас также могут заинтересовать новости: