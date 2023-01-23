Он считает, что Украина нуждается в западных танках и современных системах ПВО.

Главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что почти 180 000 российских военных и 100 000 воинов Сил обороны Украины было убито или ранено во время войны.

В интервью TV2 Кристофферсен отметил, что при оценке и подсчетах он руководствуется взвешенностью и умеренностью.

"Цифры российских потерь начинают приближаться к 180 000 убитых и раненых солдат. Цифры потерь Украины, вероятно, превышают 100 000 убитых и раненых солдат. Кроме того, в Украине около 30 000 мирных жителей погибли в этой ужасной войне, которая происходит не так далеко от нас", - сказал он.

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Норвежский военачальник видит ресурс России "долгим и глубоким", если речь заходит о количестве оружия и лицах, которые Кремль может бросить на фронт.

"Россия на самом деле способна продержаться очень долго", - сказал Кристофферсен.

Он считает, что Украина нуждается в танках и современных системах ПВО. Танки помогут пойти в наступление, а ПВО сдерживает деятельность российской авиации.

"Мы не видели больших усилий со стороны российских военно-воздушных сил благодаря противовоздушной обороне, которая есть у Украины", - отметил Кристофферсен.

Потери России в Украине

По последним данным Генерального штаба, с 24 февраля украинская армия уничтожила уже более 120 тысяч рашистов.

Сообщалось, что Москва планирует досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений, чтобы "залатать дыры" в личном составе.

Американский генерал Марк Милли оценил потери России в количество "существенно больше, чем сто тысяч".

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