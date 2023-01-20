Американский военачальник подчеркнул, что ВСУ тоже несут большие потери в личном составе.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли оценил потери российской армии в "более ста тысяч личного состава".

"В последний раз, когда я публично говорил о потерях россиян, я сказал, что они превышают 100 тысяч. Сейчас скажу, что они значительно превышают 100 тысяч. Россияне понесли колоссальные потери среди военных. Речь идет и о регулярной армии, и о наемниках из группы "Вагнера" и о других силах, которые воюют на стороне РФ", – сказал Милли на брифинге после "Рамштайн-8".

Милли также высказался о "частичной мобилизации" Путина.

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"Россия объявляла мобилизацию. Они хотели собрать 300 тысяч человек. По моему мнению, им удалось накопить где-то 200-250 тысяч. Поэтому они заменяют человеческие потери, но и эти потери огромны", – добавил генерал.

Американский военачальник подчеркнул, что ВСУ тоже несут большие потери в личном составе.

"Большое количество гражданских было убито в результате действий России – россияне бьют по гражданской инфраструктуре. Также был нанесен значительный экономический ущерб, разрушена энергетическая инфраструктура. Украинские военные тоже понесли значительные потери. Это очень-очень кровавая война, и с обеих сторон есть ощутимые потери. Именно поэтому я говорю, что рано или поздно это в определенный момент завершится за столом переговоров, чтобы наступило завершение войны", – сказал Милли.

Потери России в Украине

По последним данным Генерального штаба, с 24 февраля украинская армия уничтожила уже более 119 тысяч оккупантов.

Сообщалось, что РФ планирует досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений, чтобы пополнить свои потери.

Советник ОПУ Михаил Подоляк 1 декабря оценивал потери России в 200 тысяч военнослужащих.

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