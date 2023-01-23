За сутки украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения противника.

В течение суток украинские войска ликвидировали три вражеских склада боеприпасов и сбили беспилотник оккупантов. Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения противника, а ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

В частности, авиация Сил обороны в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения противника. Также украинские военные за прошедшие сутки сбили вражеский беспилотник "Орлан-10".

"Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов", - добавили в Генштабе.

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