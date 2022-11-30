На территории РФ продолжаются подготовительные мероприятия к проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь-февраль 2023 года.

Для восполнения потерь в войне, которую Россия развязала против Украины, в РФ планируют досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений.

"С целью пополнения текущих потерь подразделений российских оккупационных войск, в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений РФ", - сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины..

Также сообщается, что на территории РФ продолжаются подготовительные мероприятия к проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь-февраль 2023 года.

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"В городе Хрустальный временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти объявили о завершении мобилизации. Вместе с тем оккупанты продолжают патрулирование города, на выездах из населенного пункта проводится тщательная проверка всех желающих выехать", - говорится в сводке.

Потери России в войне с Украиной

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили около полутысячи оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили: личного состава ‒ около 88 тыс. 880 человек.

Владимир Зеленский заявил, что еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и "только богу известно сколько наемников".

Сегодня в результате поражения вражеских подразделений в Запорожской области ранены около 100 оккупантов, уничтожено 5 единиц военной техники.