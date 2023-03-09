Житель Святошинского района Киева поделился подробности утреннего ракетного удара войск РФ. Как известно, сегодня российские войска осуществили новый массированный удар по Украине, тревога длилась более семи часов.
Как отметил киевлянин в комментарии журналисту "Украина Сейчас", он вышел утром гулять с собакой и застал подлет ракет в сторону своего дома.
"Я утром вышел в шесть утра гулять с собакой, я живу в этом доме, и когда уже возвращался, где-то в семь часов, над головой пролетела ракета. Ее очень хорошо было слышно, видно направление, и потом сразу взрывы. Два таких взрыва, очень сильных", - рассказал украинец.
Мужчина отметил, что по счастливой случайности осколки ракеты зацепили только его машину.
"Пришел быстро, подбежал буквально за пару минут. И уже увидел, что моя машина горит. Она одна, как раз на нее обломки упали", - отметил он.
Киевлянин констатировал, что спасать имущество было уже поздно: "Ну, и все, в весь дом в осколках", - резюмировал он итоги очередного военного преступления войск РФ против Украины.
Ракетный удар по Святошинскому району
Напомним что во время воздушной тревоги 9 марта городские власти Киева сообщили о взрывах в Голосеевском и Святошинском районах столицы.
Позже стало известно, что там сработала украинская ПВО, которая сбила российскую ракету при подлете к объекту инфраструктуры. Из-за падения обломков загорелись машины во дворе одного из жилых домов.
Также сообщалось, что по столице ударили баллистической ракетой "Кинжал". ВСУ не позволили другим российским ракетам и БПЛА подлететь к Киеву.