СМИ пишут, что по столице россияне запустили баллистические ракеты.

В Киеве в среду, 9 марта, во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы. Воздушная тревога в столице была объявлена в 0:58 ночи, сообщалось о ракетной угрозе и запуске иранских БПЛА.

В 04:26 утра местные Telegram-каналы сообщили о работе ПВО в области, уже в 05:51 в столице прогремели взрывы. Сообщалось, что киевляне слышали их на Троещине и на Левом берегу.

Также СМИ пишут, что по столице россияне запустили баллистические ракеты, есть "прилет" на Выдубичах.

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Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском районе столицы.

"Взрывы в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Подробности - позже", - написал он.

Уже в 06:58 утра в столице раздался новый взрыв. Жители Святошинского и Шевченковского районов Киева слышали, по меньше мере, три взрыва.

Ночью в ряде областей Украины прогремели взрывы - первые последствия

Отметим, что в ночь на 9 марта в ряде областей Украины раздались взрывы. По предварительным данным, в Одесской области и Харькове есть попадания в объекты энергетики.

Позже спикер Одесской ОВА уточнил, что вследствие ракетной атаки РФ украинцы не пострадали, однако в городе превентивно отключили свет.

Также уже сегодня в УЗ сообщили, что из-за ракетной атаки РФ поезда в Украине задерживаются - рейсы сдвинули на другое время.

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