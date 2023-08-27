Во время покушений разведка, в том числе и в городе постоянной дислокации, не останавливала своей работы, как и ее начальник.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов с 2014 года пережил более 10 покушений на свою жизнь.

"В целом, суммарно больше десяти ... это с начала 2014 года", - сообщил в эфире ISLND TV спикер ГУР Андрей Юсов.

По его словам, к попыткам убить Буданова можно отнести и авиационно-ракетный удар. Юсов также уточнил, что в результате последних нападений никто из сотрудников ГУР не погиб.

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Он подчеркнул, что во время покушений разведка, в том числе и в городе постоянной дислокации, не останавливала своей работы, как и ее глава.

"Очень интересны и забавны были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то где-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то. Очень забавно, очень интересно, продолжайте тратить свои усилия и ресурсы", - сказал представитель ГУР.

ГУР следит за оккупантами

Ранее Буданов рассказал, как украинская разведка следит за действиями российских захватчиков. По его словам, ГУР опирается на свои спутниковые данные.

В то же время, главный разведчик страны уточнил, что с самой космической разведкой проблем у ГУР нет, однако есть проблемы со скоростью получения этой информации через долгий технический процесс.

По словам Буданова, помимо собственного спутника, разведка также имеет доступ и к другим космическим аппаратам.

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