ГУР получает свои спутниковые данные, отметил глава ведомства.

У Главного управления разведки Минобороны Украины есть свой собственный спутник, чтобы следить за действиями российских захватчиков, рассказал глава ведомства Кирилл Буданов в интервью "Радио Свобода".

По его словам, разведка получает свои спутниковые данные, которые помогают следить за россиянами.

"У нас нет проблем с космической разведкой. Есть проблемы в скорости получения информации. Это технический процесс. Быстро бывает только в фильмах и в нескольких государствах мира", - отметил Буданов.

Он отметил, что, кроме собственного спутника, у ГУР также есть личный доступ и к другим космическим аппаратам.

Буданов усомнился, что Путин жив - заявление главы ГУР

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов намекнул, что реального Путина в его "привычном виде" последний раз видели 26 июня 2022 года.

Буданов предположил, что 22 августа на заседании Совета по стратегическому развитию РФ опозорился с "несуществующими часами" скорее двойник Путина, а не настоящий диктатор.

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