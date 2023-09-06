Госсекретарь проведет встречи с президентом Украины и главой МИД Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня прибыл в Киев для встреч с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и должен объявить о выделении более 1 миллиарда долларов помощи Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Госдепартамента США. Блинкен прибыл в Киев ночным поездом из Польши. Это уже его третий визит в столицу Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (с февраля 2022 года).

Ожидается, что госсекретарь США объявит о новой финансовой поддержке Украины на сумму более чем 1 млрд долларов.

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Блинкен должен встретиться с Зеленским, от которого непосредственно ожидает получить информацию об успехах Украины в освобождении территорий вокруг города Бахмут.

Этот визит проходит на фоне четвертого месяца контрнаступления нашей армии, когда политические и военные лидеры в Киеве обсуждают последние достижения на фронте, особенно на юге Украины.

По данным Reuters, визит Блинкена в Украину продлится 2 дня.

Визиты Блинкена в Украину

Раньше Блинкен посещал Украину в апреле 2022 (вместе с министром обороны Ллойдом Остином) и в сентябре 2022 года.

Также Блинкен в марте 2022 года совершил короткий визит для встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на границе с Польшей.

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