Что касается последствий, то по мнению эксперта, скорее всего РФ отведет такие самолеты на много большее расстояние.

Авиационный эксперт Богдан Долинце проанализировал, насколько сложной была операция по уничтожению российских самолетов над Азовским морем, а не над сушей, а также оценил ориентировочные потери в денежном эквиваленте, которые были нанесены РФ.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что на сегодняшний день не достаточно фактов, чтобы понять каким образом и какие средства использовались для поражения самолетов, информация об этом не озвучивалась.

"Вместе с тем, если говорить о сложности, то это очень многоуровневая операция. Потому что данные самолеты и раньше выполняли полеты над Азовским морем. Кроме того, они активно применялись для противодействия соответствующим системам ПВО, для противодействия нашим системам связи", - акцентировал Долинце.

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Он добавил, если говорить непосредственно насколько трудно было достать эти самолеты над морем, а не над сушей, то это очень сложная операция.

"Фактически территория над Азовским морем закрыта достаточно плотной стеной противовоздушной обороны врага, в том числе, на территории временно оккупированного Крыма, на территории временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей. То есть, эти самолеты наверняка вообще не ожидали такого развития событий", - подчеркнул Долинце.

Что касается последствий, то по мнению эксперта, скорее всего РФ отведет такие самолеты на много большее расстояние.

"И не будет в будущем рисковать, подлетая настолько близко к зоне поражения, в которой оказались данные самолеты", - считает Долинце.

Также авиационный эксперт оценил, сколько примерно может стоить врагу потеря таких самолетов, которые были уничтожены или подбиты над Азовским морем.

"Если говорить об уничтожении, то по крайней мере самолет А-50 оценивался порядка 300-350 миллионов долларов. Если говорить об Ил-22ПП, то он был немного дешевле, но тоже речь может идти на сотню или чуть больше миллионов долларов. То есть, общие потери врага могут оцениваться до полумиллиарда долларов. В зависимости от того, в какой модификации каждый из этих самолетов был и конечно, в зависимости от того, какое оборудование на самолете было размещено", - акцентировал Долинце.

Уничтожение А-50 и Ил-22 - подробности

Как писал УНИАН, 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил новость, что воздушные силы ВСУ уничтожили в зоне акватории Азовского моря российский самолет А-50. вдобавок, украинские военные уничтожили воздушный пункт управления противника Ил-22.

О том, что украинская ПВО нанесла огневое поражение двум самолетам Воздушно-космических сил РФ над Азовским морем стало известно в вечером 14 января, в частности, такую новость народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин в своем Telegram-канале

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, комментируя фото очень поврежденного самолета-ретранслятора Ил-22 армии РФ, о сбитии которого сегодня официально сообщалось, отметил, что вражеский самолет оказался "живучим гадом", но "корыто восстановлению не подлежит". В то же время, спикер ВС ВСУ акцентировал, что приоритетной целью был российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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