Есть высокая вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории нашего государства, предупредили в Генштабе.

В течение суток российские оккупанты нанесли семь авиационных и 10 ракетных ударов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в вечерней сводке в понедельник, 27 марта. "В течение суток противник нанес 7 авиационных и 10 ракетных ударов, осуществил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что для нанесения ракетных ударов враг продолжает широко применять зенитные управляемые ракеты С-300.

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Также в Генштабе предупредили о высокой вероятности нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Обстрелы Украины россиянами - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, утром оккупанты ударили по центру Славянска двумя ракетами С-300. Разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов. Погибли два человека, а еще 32 - пострадали.

Кроме того, российская армия целый день обстреливает Берислав Херсонской области, ранены три человека.

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