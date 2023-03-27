Пятеро раненых в результате вражеского удара находятся в крайне тяжелом состоянии, отметили в полиции.

Количество раненых в результате ракетного удара российских оккупантов по Славянску Донецкой области возросло до 32.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области. "По состоянию на 15:00 известно о 34 пострадавших, из них двое - погибли. Пятеро раненых - в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным полиции, разрушениям подверглись административные и офисные здания, пять многоэтажных и семь частных домов, а также повреждены 10 автомобилей.

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"Первичная правовая квалификация - ч. 1 и ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - уточнили правоохранители.

Обстрел Славянска - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 27 марта, российские оккупанты ударили по центру Славянска двумя ракетами С-300. Сообщалось о двух погибших и 29 раненых.

На обстрел Славянска отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, враг должен знать, что Украина не простит издевательств над своими гражданами, не простит смертей и ранений.

Глава государства подчеркнул, что все российские террористы будут разбиты, а ответственность понесут все причастные к этой агрессии.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области установлена гибель в результате вражеских обстрелов 1 тыс. 410 человек. Кроме того, из-за россиян 3 тыс. 183 человека получили ранения.

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