В субботу, 19 ноября, оккупанты убили трех гражданских лиц, а еще 16 получили ранения.
Три человека погибли в Херсонской области, и еще 11 были ранены, об этом сообщили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.
В Днепропетровской области - один раненый. В Донецкой и Харьковской - по двое гражданских людей получили ранения.
В Генштабе Вооруженных сил Украины утром 20 ноября сообщили, что за минувшие сутки противники нанесли четыре ракетных удара и один авиационный, а также совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В Генштабе добавили, что на Херсонском направлении враги не прекращают артобстрелы позиций наших воинов и населенных пунктов на правобережье Днепра.
По его данным, защитники Украины в Донецкой области отразили атаки захватчиков возле населенных пунктов Бахмутское, Клещиевка, Бахмут, Спорное, Яковлевка и Опытное.
Вражеские обстрелы Украины - самые свежие новости
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ночью противники били по четырем громадам, в Никополе получил ранения мужчина.
За прошедшие сутки под артиллерийским огнем российских оккупантов в Харьковской области оказывались Чугуевский, Купянский и Изюмский районы, повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки, горел элеватор, госпитализированы два человека.
Справка УНИАН. 9 ноября стало известно, что российские захватчики будут отступать с правобережья Херсонской области на левобережье из-за серьезных проблемы со снабжением. Уже 11 числа в Херсон зашли украинские воины.