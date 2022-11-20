Вчера из-за обстрелов противников в ряде регионов пострадали 16 мирных жителей, поделились в Офисе президента.

В субботу, 19 ноября, оккупанты убили трех гражданских лиц, а еще 16 получили ранения.

Три человека погибли в Херсонской области, и еще 11 были ранены, об этом сообщили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

В Днепропетровской области - один раненый. В Донецкой и Харьковской - по двое гражданских людей получили ранения.

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В Генштабе Вооруженных сил Украины утром 20 ноября сообщили, что за минувшие сутки противники нанесли четыре ракетных удара и один авиационный, а также совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе добавили, что на Херсонском направлении враги не прекращают артобстрелы позиций наших воинов и населенных пунктов на правобережье Днепра.

По его данным, защитники Украины в Донецкой области отразили атаки захватчиков возле населенных пунктов Бахмутское, Клещиевка, Бахмут, Спорное, Яковлевка и Опытное.

Вражеские обстрелы Украины - самые свежие новости

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ночью противники били по четырем громадам, в Никополе получил ранения мужчина.

За прошедшие сутки под артиллерийским огнем российских оккупантов в Харьковской области оказывались Чугуевский, Купянский и Изюмский районы, повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки, горел элеватор, госпитализированы два человека.

Справка УНИАН. 9 ноября стало известно, что российские захватчики будут отступать с правобережья Херсонской области на левобережье из-за серьезных проблемы со снабжением. Уже 11 числа в Херсон зашли украинские воины.

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