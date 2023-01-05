Захватчики попали в дом, отметил глава Херсонской ОВА.

В Херсоне сегодня в результате российского обстрела центра города погиб 20-летний пострадавший.

Парень скончался на месте от полученных ранений, об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Только что российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона - попали в дом", - сообщил Янушевич.

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Ситуация в Херсоне - что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня четыре человека пострадали в результате утреннего обстрела российскими захватчиками населенных пунктов Чернобаевка и Камышаны в Херсонской области.

Российские захватчики за прошедшие сутки 41 раз обстреляли Херсон и область.

Напомним, утром 24 декабря враг массированно обстрелял центр Херсона. Ярослав Янушевич писал, что погибли 10 мирных жителей, а более 60 получили ранения. По состоянию на 26 декабря 18 пострадавших находились в тяжелом состоянии. За жизнь пострадавших боролись медики.

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