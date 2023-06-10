Противники, в частности, использовали ракету "Калибр".

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о погибшем и раненых в результате атаки российских оккупантов на регион.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Синегубов отметил, что за прошедшие сутки враг обстреливал из всего имеющегося вооружения населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области.

"Ночью враг нанес атаку, использовав более 10 БПЛА, по территории Богодуховского и Купянского районов. Произошли пожары. Погиб мужчина 29 лет, получил ранение 39-летний мужчина", - сообщил глава ОВА.

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Кроме того, в с. Гороховатка Изюмского района в результате вражеского обстрела получил ранение 48-летний мужчина. "По с. Котляры Харьковского района оккупанты нанесли удар ракетой "Калибр". Зафиксировано попадание в землю. Без масштабных разрушений и пострадавших", - рассказал Синегубов.

Также в с. Ивашки Богодуховского района обстрелом был поврежден инкубатор, а в с. Глушковка Купянского района из-за обстрелов произошел лесной пожар.

"В г. Волчанск Чугуевского района госпитализирован с ранением 63-летний мужчина", - говорится в сообщении.

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В результате атаки российских оккупантов в Одессе в ночь на 10 июня погибли три человека. Люди погибли в результате попадания обломков дрона-камикадзе в квартиру.

Стоит отметить, что минувшей ночью в небе над Одессой защитники Украины уничтожили восемь беспилотников-камикадзе, которые запустил враг. Также были ликвидированы две ракеты противника.

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