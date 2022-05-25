В Запорожье в результате обстрелов, совершенных оккупантами утром в среду, 25 мая, погиб один человек, а три человека были ранены.
По предварительным данным, только в частном секторе были повреждены 62 дома, сообщили в Запорожской областной военной администрации.
"Насчет утренних прилетов по областному центру. Сейчас известно об одной погибшей и трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов г. Запорожье...", - отметили в ОВА.
Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины. Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем обстреливал и мирных людей, в частности, в Запорожье.
12 мая противники попали в заповедную часть острова Хортица, возник пожар. В результате обстрела не обнаружили разрушений инфраструктуры.
25 мая стало известно, что враги в 05:13 выпустили по Запорожью четыре крылатые ракеты, одну из них сбила украинская противовоздушная оборона.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Оккупанты хаотично обстреливали Северодонецк: в многоэтажке четыре жертвы (фото)
- Генштаб ВСУ сообщил о провале оккупантов на Харьковщине
- Россияне обстреляли Северодонецк: много погибших и раненых (фото)