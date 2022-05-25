В результате вражеского обстрела в частном секторе Запорожья повреждены десятки домов, поделились в областной военной администрации.

В Запорожье в результате обстрелов, совершенных оккупантами утром в среду, 25 мая, погиб один человек, а три человека были ранены.

По предварительным данным, только в частном секторе были повреждены 62 дома, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"Насчет утренних прилетов по областному центру. Сейчас известно об одной погибшей и трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов г. Запорожье...", - отметили в ОВА.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины. Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем обстреливал и мирных людей, в частности, в Запорожье.

12 мая противники попали в заповедную часть острова Хортица, возник пожар. В результате обстрела не обнаружили разрушений инфраструктуры.

25 мая стало известно, что враги в 05:13 выпустили по Запорожью четыре крылатые ракеты, одну из них сбила украинская противовоздушная оборона.

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