В настоящее время информация об обстреле уточняется.

Сегодня утром в 05:13 российские оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты по Запорожью.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА. Там отметили, что одну из ракет сбила украинская ПВО.

В настоящее время обследуются попадания, на месте работают соответствующие службы.

В Запорожской ОВА отметили, что вся информация будет уточнена позже.

Как сообщал УНИАН, 22 мая оккупанты запустили ракеты по Запорожской области, в результате чего пострадали люди. Также была повреждена гражданская инфраструктура одного из сел в Вольнянщине.

А 12 мая российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар. После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено.

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