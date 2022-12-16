Военные отметили, что попытки врага атаковать объекты критической и гражданской инфраструктуры отражены.

На юге украинские военные сегодня уничтожили 11 вражеских ракет.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг". Отмечается, что в небе над Винницкой областью мобильной огневой группой и силами воздушного командования "Центр" уничтожено шесть ракет воздушного базирования типа Х-101, Х-555.

"Во время массированной ракетной атаки в зоне нашей ответственности попытки врага атаковать объекты критической и гражданской инфраструктуры были отбиты. Уничтожено 11 ракет", - говорится в сообщении.

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Над Херсонщиной и Николаевщиной силами воздушного командования "Юг" уничтожены три и две ракеты типа "Калибр" соответственно.

Обстрел Украины 16 декабря

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Россия осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Вследствие этого в ряде регионов начались проблемы с энергоснабжением.

По информации спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, по состоянию на 11:00 было известно о пролете над Украиной более 60 ракет.

Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил, что в небе близ Киева во время сегодняшней ракетной атаки по Украине было зафиксировано более 40 ракет, 37 из которых было сбито.

Позже в "Укрэнерго" объявили о чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны.

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