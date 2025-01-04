В результате удара был разрушен один подъезд многоквартирного жилого дома.

Сегодня, 4 января, российские оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на жилое многоэтажное здание в Сумской области. Среди раненых есть дети, а под завалами могут находиться люди, сообщили в Сумской ОВА.

"Сегодня, 4 января, враг нанес авиационный удар, применив КАБ, по Свеской общине Шосткинского района", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, ранения получили двое детей и один взрослый человек.

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В Сумской ОВА добавили, что в результате удара был разрушен один подъезд многоквартирного жилого дома. В данный момент проводится аварийно-спасательная операция.

Атаки россиян по Сумской области - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что оккупанты утром 31 декабря атаковали Украину баллистикой. В частности, под ударом была Сумская область. Отмечается, что россияне использовали баллистические ракеты.

Кроме того, в октябре оккупанты сбросили взрывчатку на автобус в Речковской общине Сумского района. В результате взрыва получили ранения трое мирных жителей и поврежден маршрутный автобус.

Также в сентябре Россия атаковала станцию "Укрзализныци" в Сумской области. В результате обстрела повреждено здание вокзала и выбито 15 стеклопакетов.

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