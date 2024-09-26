Дмитрий Петровский

В результате обстрела повреждено здание вокзала и выбито 15 стеклопакетов.

Россия атаковала дронами железнодорожную станцию в Сумской области, трое железнодорожников получили ранения, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По информации перевозчика, был ранен один работник вагонного хозяйства, который выполнял свои должностные обязанности, работник военизированной охраны и службы связи, которые направлялись в командировку.

Отмечается, что пострадавшим железнодорожникам оказана вся необходимая медицинская помощь. Их жизни пока ничего не угрожает.

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Кроме того, из-за обстрела повреждено здание вокзала и выбито 15 стеклопакетов.

"К счастью, пострадавших среди пассажиров и работников вокзала нет. Все поезда "Укрзализныци" в регионе следуют по расписанию", - добавили в УЗ.

Российская атака на Украину 26 сентября: что известно

26 сентября россияне нанесли ракетно-дронные удары по ряду регионов Украины. В Ивано-Франковской области был поврежден объект критической инфраструктуры, в других регионах есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 26 сентября 2024 года враг атаковал Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской обл., Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БПЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск - РФ).

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