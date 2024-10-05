В результате взрыва также поврежден маршрутный автобус.

Российские оккупанты в очередной раз совершили военное преступление против мирного населения Сумской области.

Как сообщили в Сумской ОВА, в Речковской общине Сумского района оккупанты с БПЛА сбросили взрывное устройство на рейсовый маршрутный автобус сообщением Сумы-Речки.

"В результате взрыва получили ранения трое мирных жителей и поврежден маршрутный автобус", - говорится в сообщении.

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В ОВА призвали местных жителей быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать сигналы воздушной тревоги и правила безопасности.

Как добавили в Офисе генпрокурора, атака на пассажирский автобус произошла в 15:30. Ранеными оказались 65-летний мужчина и 54-летняя и 63-летняя женщины.

Сумская окружная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Террор мирных украинцев

Оккупанты таким образом постоянно терроризируют мирных украинцев. Чаще всего взрывчатку с дронов враг сбрасывает на головы украинцев в Херсонской области. Так, летом российские военные сбросили на трех взрослых и двух детей взрывчатку с дрона. Тогда ранения получили две девочки 12 и 15 лет.

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