Коваленко отметил, что площадь поражения этой бомбы составляет 500 кв м.

Российские оккупанты впервые применили бомбы ОДАБ-1500 по Великой Писаревке в Сумской области.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, это первое верифицированное применение настолько мощной бомбы по Сумской области. "В начале 2024 года появилось первое задокументированное применение объемно-детонирующей авиабомбы ОДАБ-500 с модулем УМПК, что придает им свойства планирующих. Данные бомбы в качестве взрывчатого вещества применяют окись этилена, либо пиперилен", - рассказал аналитик.

Коваленко отметил, что площадь поражения ОДАБ-1500ы составляет 500 кв м. "Очевидно, что оккупанты не только смогли решить проблематику своевременного подрыва с учетом срабатывания устройства переменной задержки при долговременном планировании, но и с установкой УМПК на более мощную ОДАБ-1500", - поделился мненем эксперт.

Он отметил, что все это указывает на растущую проблему с российской авиацией и планирующими бомбами.

Война в Украине: новости

По данным Генерального штаба, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении ВСУ отбили 4 атаки врага в районе населенных пунктов Ивановское, Андреевка.

На Бахмутском направлении крайняя неделя выдалась достаточно успешной не только для нашего подразделения, но для тех кто воюет рядом, у врага существенные потери. Об этом сказал командир 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж", майор Нацгвардии Петр Кузик

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