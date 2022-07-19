В результате обстрела российскими оккупантами Славянская погибло двое мужчин.
Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в результате обстрела Славянска произошло разрушение конструктивных элементов частного жилого дома.
"Сейчас завершены аварийно-спасательные работы по разбору завалов частного жилого дома. На месте происшествия обнаружены и изъяты из-под завалов тела двух мужчин (анкетные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате обстрела загорелся легковой автомобиль. Пожар ликвидирован.
Информация о пострадавших и погибших уточняется.
Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты ударили по Славянску Донецкой области. В результате обстрела россиянами повреждены частные дома, а под завалами остаются люди.
При этом он указал, что есть раненые, но пока без жертв. Власти уточнили информацию о последствиях обстрела
Россияне не впервые бьют по Славянску из разного оружия. При этом в городе еще живут украинцы, которым не хотят ехать или им некуда ехать.