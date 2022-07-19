Информация о пострадавших и погибших уточняется.

В результате обстрела российскими оккупантами Славянская погибло двое мужчин.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в результате обстрела Славянска произошло разрушение конструктивных элементов частного жилого дома.

"Сейчас завершены аварийно-спасательные работы по разбору завалов частного жилого дома. На месте происшествия обнаружены и изъяты из-под завалов тела двух мужчин (анкетные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела загорелся легковой автомобиль. Пожар ликвидирован.

Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты ударили по Славянску Донецкой области. В результате обстрела россиянами повреждены частные дома, а под завалами остаются люди.

При этом он указал, что есть раненые, но пока без жертв. Власти уточнили информацию о последствиях обстрела

Россияне не впервые бьют по Славянску из разного оружия. При этом в городе еще живут украинцы, которым не хотят ехать или им некуда ехать.

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