В результате действий оккупантов повреждено здание школы, несколько жилых домов, информация о пострадавших и разрушенной инфраструктуре сейчас устанавливается.

Оккупанты совершили сегодня, 22 апреля, обстрел города Славянск Донецкой области запрещенными кассетными боеприпасами.

Как сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора, начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

В результате действий оккупантов повреждено здание общеобразовательной школы и несколько жилых домов. Полная информация о пострадавших и разрушенной инфраструктуре сейчас устанавливается. На месте работают правоохранители и представители ГСЧС.

"По предварительным данным, враг использовал тактический ракетный комплекс Точка-У с кассетной боевой частью, которая в соответствии с нормами международного гуманитарного права является запрещенным средством ведения войны", - информируют в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге отец и сын принесли домой кассетные мины и погибли.