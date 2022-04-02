Местных жителей призывали не трогать мины, отметили в военной администрации Кривого Рога.

В Кривом Роге погибли двое местных жителей от взрыва принесенных ими домой кассетных мин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Сегодня ночью оккупанты обстреляли впервые гражданские объекты. Пострадали более 10 домов, учебное заведение. Погибших, к счастью, нет. Нам удалось вовремя провести эвакуацию и люди прислушались", - сказал он.

Вилкул отметил, что, несмотря на разъяснительную работу, некоторые граждане не учитывают опасность при обращении с боеприпасами, в частности кассетными.

"Вчера наша ГСЧС обезвредила 36 таких мин. При этом одну такую мину забрали из рук 12-летнего ребенка. А сегодня утром несколько таких боеприпасов двое местных жителей принесли домой. В итоге эти мины взорвались, и мы имеем двух погибших - отца и сына. Это произошло несмотря на все наши призывы не трогать никакие мины", - сказал Вилкул.

Напомним, российские войска ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, были обстреляны окрестности Криворого Рога.

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