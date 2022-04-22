Захватчики на улицах города задерживают не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, которые не имеют никакого отношения к военной службе.

В оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики обустроили пыточную в помещении полиции.

Об этом в социальной сети сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"В Каховке рашисты обустроили застенок в помещении полиции, где бьют и подвергают пыткам заложников электрическим током. Российские солдаты задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, которые не имеют никакого отношения к военной службе, и не выходили на митинги против оккупации", - заявляет Денисова.

В частности, по ее данным, для этого используется формальный повод - "нарушение правопорядка" или "нарушение комендантского часа".

"Возле отделения полиции постоянная очередь из родственников задержанных мужчин, которые пытаются узнать об их судьбе или передать пищевые продукты и вещи первой необходимости. Как сообщают свидетели, в помещении Каховской полиции находится более 10 гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель. Мужчин пытают электрошокерами, бьют", - отмечает омбудсмен.

"Жесточайшее российские военные относятся к тем, кто имеет отношение к силовым структурам — бойцов территориальной обороны и бывших участников АТО/ООС", - заявила Денисова.

Как сообщал УНИАН, города и села Херсонщины живут под контролем российских оккупантов еще с первых дней масштабной войны. Рашисти стреляют на митингах за Украину, пытаются ввести рубли и устраивают максимальную зачистку от всех активистов.

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