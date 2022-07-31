От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись тепловые ловушки, и загорелась трава.

Одесская область атакована 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из временно оккупированного Крыма.

Об этом журналистам сообщили в Оперативном командовании "Пивдень" ВСУ.

"От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки. Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения, может вызвать масштабные ожоги.

Несколько таких ловушек вызвали возгорание сухой травы. Сейчас спасательные службы оперативно реагируют, ликвидируя пожары.

"В случае обнаружения подозрительных предметов, не пытайтесь их подобрать, приблизиться к ним. Обезопасьте окружающих, проинформируйте компетентные службы и отойдите на безопасное расстояние. Сейчас информации о пострадавших нет", - сообщили в командовании.

Ранее стало известно, что вечером по территории одной из общин Одесского района был нанесен ракетный удар.

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