Также повреждены помещения магазинов, аптеки, парикмахерские и админздания.

В результате обстрела российскими оккупантами Нового Буга на Николаевщине девять его жителей ранены, двое из них - дети.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в своем официальном Telegram-канале.

"Вчера, 24 августа, в результате нанесенного удара по Новому Бугу получили ранения 9 мирных жителей, двое из них - дети, 10 и 16 лет. Повреждено 20 жилых домов, помещения магазинов, аптеки, парикмахерские и админздания", - говорится в сообщении.

По данным министерства, сегодня утром оккупанты в очередной раз обстреляли один из спальных районов Николаева.

"Сейчас известно о разрушениях и повреждениях жилых домов. Также обстрелам подверглось пгт Березнеговатое. Разрушен жилой дом", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что на местах событий правоохранители фиксируют каждый факт военных преступлений Российской Федерации. Окончательная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ночью россияне ударили по Николаеву ракетами типа С-300.

Вас также могут заинтересовать новости: