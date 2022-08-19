В результате утренних ударов по университету в Николаеве пострадал один человек.

Вследствие утренних ударов по университету в Николаеве пострадал один человек.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"По информации ОК "Пивдень", 18 августа в Николаеве были в очередной раз атакованы объекты портовой инфраструктуры. Пострадавших нет", - рассказал он.

Также ночью, 19 августа, около 04:00, город подвергся обстрелам ракетами типа С-300.

"Три вражеские ракеты снова попали в ЧНУ имени П. Могилы, повреждены окружающие дома. Предварительно, один человек получил ранения. Также в другом районе города повреждено предприятие. По предварительной информации, пострадавших нет", - рассказал глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 августа оккупанты снова обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, попав в здание двумя ракетами С-300.

Напомним, в ночь на 17 августа оккупанты в очередной раз атаковали Николаев в городе были слышны мощные взрывы. Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что город обстреляли ракетами типа С-300.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил оккупанты выпустили две ракеты по университету в Николаеве, охранник, который на момент обстрела был в помещении, не пострадал, обломками и ударной волной повреждений получили дома напротив учебного заведения.

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