Охранник, который на момент обстрела был в помещении, не пострадал.

Оккупанты выпустили две ракеты по университету в Николаеве.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Рашисты обстреляли в Николаеве еще один университет - нашу Могилянку. Буквально несколько дней назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы. А сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые, прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения. В момент обстрела в университете был только охранник. К счастью, он не пострадал", - сообщил он.

Сенкевич также отметил, что повреждения получили дома напротив учебного заведения.

"Всем, кому нужно, бесплатно выдадим пленку и ОСБ-плиты. Сейчас наши коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Николаев, в городе были слышны мощные взрывы.

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