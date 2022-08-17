Оккупанты выпустили две ракеты по университету в Николаеве.
Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Рашисты обстреляли в Николаеве еще один университет - нашу Могилянку. Буквально несколько дней назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы. А сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые, прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения. В момент обстрела в университете был только охранник. К счастью, он не пострадал", - сообщил он.
Сенкевич также отметил, что повреждения получили дома напротив учебного заведения.
"Всем, кому нужно, бесплатно выдадим пленку и ОСБ-плиты. Сейчас наши коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Николаев, в городе были слышны мощные взрывы.
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