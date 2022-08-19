По учебному заведению выпущены две вражеские ракеты С-300.

Оккупанты снова нанесли удары по университету в Николаеве.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку (Черноморский национальный университет имени Петра Могилы - УНИАН). Снова две ракеты С-300", - сообщил он.

Он также отметил, что сейчас на месте работают аварийные бригады и коммунальные службы.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа оккупанты в очередной раз атаковали Николаев, в городе были слышны мощные взрывы. Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что город обстрелян ракетами типа С-300.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил оккупанты выпустили две ракеты по университету в Николаеве, охранник, который на момент обстрела был в помещении, не пострадал, обломками и ударной волной повреждений получили дома напротив учебного заведения.

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