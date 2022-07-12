Противник обстреливал Николаев, в частности, из системы С-300, отметил мэр города.

Сегодняшние обстрелы Николаева российские оккупанты совершили с захваченной территорий Херсонской области.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"...Рашисты били по Николаеву системами С-300 и РСЗО с территории временно оккупированной Херсонщины", - рассказал он.

По словам мэра, один двухэтажный дом сгорел дотла, а в близлежащих зданиях зафиксированы повреждения от осколков и ударной волны.

Кроме того, еще в одной пятиэтажке хвост ракеты пробил перекрытие от 5 до 3 этажа.

"Полностью разрушен корпус одной из николаевских школ. Также в других корпусах заведения побиты окна и двери. Повреждения получили и две больницы. В них выбиты окна, в некоторых помещениях обвалился потолок. Похожие разрушения в помещениях банка и почты", - сообщил Сєнкевич.

Он уточнил, что поврежден в результате обстрелов и общественный транспорт - 5 троллейбусов не подлежат восстановлению.

"Попали ракеты и на территорию рыбного предприятия. Там разрушены здания и транспорт...", - добавил городской голова.

Ранее стало известно, что враги 12 июля обстреляли Николаев, после обстрела в городе нашли 24 воронки от ракет. В результате нового обстрела пострадали 12 человек.

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