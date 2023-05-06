Повреждены частные дома, газопровод и промышленное предприятие / фото Днепропетровская ОВА

За эти сутки россияне били по Никопольскому району Днепропетровщины из "Градов" и тяжелой артиллерии, в результате обстрелов пострадали семь человек.

Как сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, больше всего пострадавших было в Никополе. В результате обстрелов из "Градов" и тяжелой артиллерии ранены пятеро мужчин в возрасте от 44 до 60 лет. Четверо из них госпитализированы. Также повреждены 14 частных домов и 13 хозяйственных сооружений, газопроводы, промышленное предприятие.

Также в Покровской громаде в результате обстрелов из тяжелой артиллерии пострадала 63-летняя женщина, она в больнице.

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А вечером оккупанты снова совершили обстрел из "Градов" по территории района – на этот раз по Мировской тергромаде. По предварительной информации, ранен один мужчина 43 лет.  

Кроме того, Лукашук сообщил, что силы ПВО в области в течение суток сбили 6 вражеских беспилотников.

Фото Россияне обстреляли Никопольщину из ''Градов'' 06 мая 2023
Фото Россияне обстреляли Никопольщину из ''Градов'' 06 мая 2023
Фото Россияне обстреляли Никопольщину из ''Градов'' 06 мая 2023
Фото Россияне обстреляли Никопольщину из ''Градов'' 06 мая 2023
Фото Россияне обстреляли Никопольщину из ''Градов'' 06 мая 2023

Ситуация на Никопольщине

Россияне почти ежедневно обстреливают Никополь и район. В частности, сегодня утром оккупанты ударили по Никополю из "Градов" и тяжелой артиллерии, повреждено предприятие и ранены трое работников.

30 апреля в результате обстрелов Никополя повреждены 6 многоэтажек, погиб мужчина и еще два человека ранены.