За сутки силы ПВО в области сбили 6 вражеских беспилотников.

За эти сутки россияне били по Никопольскому району Днепропетровщины из "Градов" и тяжелой артиллерии, в результате обстрелов пострадали семь человек.

Как сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, больше всего пострадавших было в Никополе. В результате обстрелов из "Градов" и тяжелой артиллерии ранены пятеро мужчин в возрасте от 44 до 60 лет. Четверо из них госпитализированы. Также повреждены 14 частных домов и 13 хозяйственных сооружений, газопроводы, промышленное предприятие.

Также в Покровской громаде в результате обстрелов из тяжелой артиллерии пострадала 63-летняя женщина, она в больнице.

Видео дня

А вечером оккупанты снова совершили обстрел из "Градов" по территории района – на этот раз по Мировской тергромаде. По предварительной информации, ранен один мужчина 43 лет.

Кроме того, Лукашук сообщил, что силы ПВО в области в течение суток сбили 6 вражеских беспилотников.

Ситуация на Никопольщине

Россияне почти ежедневно обстреливают Никополь и район. В частности, сегодня утром оккупанты ударили по Никополю из "Градов" и тяжелой артиллерии, повреждено предприятие и ранены трое работников.

30 апреля в результате обстрелов Никополя повреждены 6 многоэтажек, погиб мужчина и еще два человека ранены.