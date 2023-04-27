Известно об одном погибшем и 22 раненых, среди которых двое детей.

В Николаеве в результате ночного удара повреждены почти 120 зданий, семь частных домов разрушены до основания. В результате российской атаки один человек погиб, а еще 23 получили травмы.

"По состоянию на 19:00 в городе Николаев в результате ракетного удара ночью, 27 апреля, пострадало 23 человека, из них двое детей. Один погибший. 22 человека обратились за медицинской помощью, госпитализирован 1 ребенок. Сейчас 21 человек переведен на амбулаторное лечение", - сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По словам Кима, повреждены 82 частных дома и 31 многоквартирный дом, два административных здания, учебное заведение, историческое здание, музей и детский сад.

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Он также уточнил, что практически полностью разрушены семь частных домов.

"Для отселения пострадавших исполнительным комитетом Николаевского городского совета выделено 20 помещений. Нанесенный ущерб по каждому зданию уточняется, проводится фотофиксация нанесенного ущерба. Начаты работы по ликвидации последствий обстрела", - добавил глава ОВА.

Ночной удар РФ по Николаеву - что известно

В ночь на 27 апреля враг атаковал Николаев "Калибрами" из акватории Черного моря. Ракеты попали в многоэтажку, частный жилой дом и историческое здание. При этом один человек погиб, а 23 жителя города получили ранения.

Позже спасатели показали ужасные кадры последствий ракетного обстрела РФ. В свою очередь президент Владимир Зеленский пообещал, что за это преступление против украинцев агрессор также ответит перед Международным судом.

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